熱帶低氣壓南海生成　天文台料不入警戒範圍　周四起港風力大增

天文台今晚（22日）8時公布，一個熱帶低氣壓在南海中部生成，位於香港之南約1,040公里，預測向西北方向移動，吹襲越南中部峴部一帶，料不會進入香港800公里警戒範圍。



不過由於一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，本港風力將會增強，明（23日）起吹和緩至清勁（4至5級）程度東風，周六（25日）離岸吹6級強風程度東風，即3號風球風力，周末到泳灘玩水市民要留意風浪。



一個熱帶低氣壓在南海中部生成，天文台預測向西北方向移動，吹襲越南中部峴部一帶。（天文台網頁圖片）

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料增強至熱帶風暴 吹襲越南中部一帶

天文台表示，在晚上8時，熱帶低氣壓位於香港之南約1,040公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里，預測明晚增強至熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至時速65公里，未來一兩日向西北方向移向越南中部一帶。按天文台的熱帶氣旋路徑，該熱帶氣旋不會進入本港800公里警戒範圍。

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天文台晚上11時20分更新的九天天氣預報顯示，明日數日天氣陰晴不定，風力增強。（天文台網頁截圖）

偏東氣流影響華南 有幾陣驟雨

颱風不來，但本港風力仍會增強。天文台指一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，區內雲量較多，有幾陣驟雨。明日吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴；周六（25日）吹東風4至5級，初時離岸間中6級，同樣大致多雲和有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

天文台預料該偏東氣流會在下周初逐漸緩和，華南地區天色較為明朗。