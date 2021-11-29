東北季候風明殺到　天文台料12.2市區跌至13度　新界兩區跌穿10度

快將踏入12月，本港天氣持續清涼。但天文台表示，一股東北季候風補充將於明早（30日）抵達本港，未來數日氣溫將逐步下降。直至本周四（2日）氣溫介乎13度至20度，料創入秋以來新低。新界會再低數度，據預報顯示，當日早上7時市區天氣寒冷，打鼓嶺及石崗更可能跌穿10度，分別為7度及9度。



▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼



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天氣乾燥 今日相對濕度跌至60%以下

天文台表示，一股大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣，本港天氣乾燥，相對濕度普遍下降至60%或以下。截至下午約1時，市區氣溫為25.4度，相對濕度為49%，預料今日氣溫最高26度，最低19度。

天文台預料一股東北季候風補充，將會在明早抵達華南沿岸地區。（天文台網站截圖）

東北季候風補充將於明早抵達本港

天文台亦指，因中國西南部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充，將會在明早抵達華南沿岸地區，風勢亦將增強，未來兩三日氣溫將逐步下降，預期周四早上相當清涼，氣溫約13度，新界再低幾度。

此外，受到季候風的持續影響，天文台預料本周後期至下周初期，廣東沿岸仍然天晴乾燥，早上氣溫清涼，日夜溫差較大。市民早上及夜間須注意保暖。

天文台分區天氣預報顯示，12月2日早上7時，本港有兩區的氣溫跌穿10度。（天文台網站截圖）

本周三打鼓嶺早上跌至7度

至於天文台的九日預報顯示，本周四的氣溫最低，介乎13度至20度，吹北至東北風4級，初時離岸5級；天晴及非常乾燥，相對濕度介乎35%至55%。

天文台分區天氣預報更指出，當日早上7時，本港有兩區的氣溫跌穿10度，分別為打鼓嶺的7度，以及石崗的9度；市區氣溫亦僅得12至13度。

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