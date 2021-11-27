東北季候風將殺到　天文台料12.1轉涼一夜跌9度　下周四有區僅9度

踏入11月底，近日本港天氣和暖，未見寒意。天文台預測，乾燥大陸氣流會在未來一兩日為華南帶來普遍晴朗的天氣，下周一（29日）市區氣溫最高達攝氏26度，夏季衣物或暫毋須收起。

不過踏入12月天氣則或急轉涼。天文台料東北季候風會在下周中期影響沿岸地區，該區天氣轉涼。預料受東北季候風持續影響，下周後期廣東沿岸天氣仍然清涼。根據天文台九天天氣預測，下周四（12月2日）最低氣溫僅14度，打鼓嶺更料得9度，市民要注意保暖。



▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼



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天文台表示，乾燥大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日（27日）正午時分，本港相對濕度普遍下降至50%左右。天文台料今日天晴乾燥，吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸及高地間中吹強風。展望明日（28日）及下周一（29日）大致天晴，日間乾燥；氣溫同樣溫暖，下周一更介乎20至26度。

天文台料下周中期北風增強，天氣轉涼。下周三（12月1日）早晚清涼，氣溫介乎15至20度，與前一日（30日）最高氣溫24度相比，一夜溫差最多達9度；沙田、將軍澳及上水料低見13度，打鼓嶺更得11度。日間亦料會非常乾燥，相對濕度最低僅35%。

清涼天氣料會持續，下周四（12月2日）天晴，早上清涼，日間非常乾燥。氣溫則介乎14至20度，新界多區包括沙田、上水、大埔等最低氣溫徘徊11、12度，達寒冷程度，打鼓嶺更料得9度。天氣料下周五（12月3日）起稍為回暖，連續三日天晴乾燥，早上清涼；氣溫亦同樣介乎15至21度。

▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼

