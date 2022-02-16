冷鋒周末襲港連日濕凍　天文台調低氣溫預測　周日市區最低10度

受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本港今日（16日）天氣逐漸轉涼，吹清勁東風離岸及高地間中吹強風，氣溫介乎16至19度。展望未來一、兩日風勢頗大及有一、兩陣雨。

天文台又預計，冷鋒周末（19日）來襲，氣溫於星期六會將急跌至最低12度，並會持續有雨。在濕凍之下，天文台進一步調低周末至下周初的氣溫預測，料下周日及下周一（20日及21日）市區氣溫料下降至最低10度。濕凍天氣至少持續至下周三，天文台預測，下周三部份時間天色明朗，日間氣溫約16度。



今日受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本港氣溫介乎16至19度，預料本港下午至晚上大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

未來一兩日預計會開始起風，天文台指，未來兩天風勢頗大及有一、兩陣雨，並預料一道冷鋒會在星期六早上橫過廣東沿岸，周六會顯著轉冷，雨勢亦較大。天文台預計，星期五（18日）氣溫仍有17至19度，但星期六最低氣溫會急跌至12度，伴隨較大雨勢，濕度亦高企，連日濕度都為80%至95%。

（天文台圖片）

濕凍天氣料持續至下周中

天文台又預料濕凍天氣將會持續，下周日及下星期一持續有雨，市區最低氣溫下降至10度，較昨日的預測再調低1度。強烈冬季季候風會在週末至下週中期帶來持續寒冷的天氣，而高空擾動會在星期六至下星期一為華南帶來有雨的天氣。市民或要待下周三才能再見陽光，天文台預料，下周三日間部份時間天色明朗，日間氣溫會略為回升。

天文台預測下周一凌晨，打鼓嶺氣溫或跌至7度。（天文台網頁截圖）

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