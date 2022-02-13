北京冬奧｜港將翁厚全惡劣天氣下未能完賽：場地跟平日分別很大

香港滑雪代表翁厚全（Adrian Yung）周日（13日）在北京冬奧，出戰個人首個項目，在高山滑雪男子大迴轉賽登場。不過因遇上惡劣天氣，17歲的翁厚全終因滑雪板脫落未能完賽。



高山滑雪賽區延慶周日刮起大風雪，賽事中段天氣更見惡劣，白雪茫茫能見度甚低，多名選手都未能完賽，亦有不少選手犧牲速度，但求穩陣過關。

翁厚全排在第62位登場，當時不單天氣惡劣，雪道狀況亦不佳，他起步早段尚能控制線路，惟在通過一個彎道時滑雪板脫落，終無法完成賽事。89名選手中，共有34人未能完賽，1人未有出賽。

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他賽後接受雪視台訪問，坦言因滑雪板脫落而無法繼續，「（雪道）好bumpy（顛簸），所以甩了板，今天的情況很困難。」他續道，自己過往很少在如同結冰的雪道上滑，看到大批選手未能完賽也令自己更緊張，「今天比賽的時候，我真的沒信心。」

翁厚全坦言雪道狀況跟平日差異甚大，圖為他早前在場地訓練的照片。（港協暨奧委會）

儘管失望，但翁厚全周三尚會出戰迴轉賽，他雖指今日一戰對於適應場地幫助不大，「因為（場地跟平日）分別很大，不知道應如何滑，但我會學懂如何控制自己的緊張心情，到迴轉賽的時候，我會滑得好一點。」他表示會集中精神訓練，「訓練可以令我分心，不那麼緊張。」

談及首戰冬奧，他亦悲喜交集，「好開心，但係也很sad（不開心），很想可以完成比賽，但甩了板，無法繼續。我主要是很興奮，可以參加北京冬奧。」他同時透過直播訪問答謝家人支持，「謝謝你們沿途一直陪着我。」