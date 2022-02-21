天文台錄僅7.5度再創入冬新低　大帽山0.2度或結冰　周末才回暖

嚴寒天氣下，位於尖沙咀的天文台總部今早曾錄得7.5度，再創入冬以來新低，大帽山更跌至0.2度，高地有可能結冰。

天文台預測，強烈冬季季候風會在未來數日持續帶來寒冷天氣，料寒冷有雨的天氣持續至周五（25日），其後高空擾動遠離及季候風逐漸緩和，近周末天色好轉，氣溫亦開始回升，下周初市區最高氣溫達21度，暫別寒冷天氣。



▼2021年1月12日 大帽山草地結冰情況▼



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寒冷天氣警告生效，強烈冬季季候風繼續影響本港，同時高空擾動持續帶來有雨天氣，今早各區氣溫維持在8度或以下，大部分地區氣溫達嚴寒程度，大帽山成全港最寒地區，僅錄得0.2度，其次是昂坪，低見2.8度，普遍地區錄得超過20毫米雨量。天文台表示，今日密雲有雨，雨勢有時較為頻密，天氣嚴寒下，高地有可能結冰。

近周末逐漸回暖 暫別雨天

強烈冬季季候風會在未來數日持續帶來寒冷天氣，天文台料冷冰冰的天氣至少持續到周五，加上高空擾動影響，未來兩日仍然有雨，市民要繼續穿上厚衣禦寒。

隨著高空擾動遠離及季候風逐漸緩和，天文台預測周四開始迎來晴天，當日仍然寒冷，市區最低氣溫只有9度，但其後持續陽光普照，氣溫逐步回升，市區周末最高氣溫已重返2字頭。天文台料下周繼續和暖及有陽光，踏入三月，開始迎來一兩陣雨，但料屆時天氣亦不太冷。

▼2月21日嚴寒天氣下 市民冒雨外出檢測▼



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▼2月20日本港天氣寒冷 多區氣溫跌至單位數▼

