湯加海底火山爆發衝擊波影響9000km外香港　錄氣壓波動天文台解畫

南太平洋島國湯加（Tonga）的海底火山阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）上周五（14日）發生火山爆發，當地昨日（15日）第二次發出海嘯警告。由於爆發威力驚人，不但衛星清楚拍攝到噴出的火山灰，與湯加距離甚遠的國家包括日本、美國及加拿大也曾發出海嘯警報，日本亦發生海嘯。

facebook專頁「香港地下天文台」昨晚發文，指香港天文台的氣象站也偵測到相關影響，「晚上8時許香港各區均曾經出現氣壓驟升」，相信是受到火山爆發的衝擊波影響。香港天文台今日（16日）在facebook專頁上發文表示，錄得氣壓異常的確由火山衝擊引起，但不會對香港構成影響，香港水位亦都沒有明顯變化。



太平洋島國湯加於1月15日發生海底火山爆發，日本氣象衛星「向日葵8號」拍下噴發一刻。（AP）

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湯加（Tonga）發生海底火山爆發，當地政府於爆發後翌日發出第二次海嘯警告之後，湯加隨後受到1.2米高的海嘯襲擊，網上流傳的短片可見海水湧入民居中，人們爭相走避的情況，十分恐怖。

「香港地下天文台」昨晚11時許發文，提到「受湯加海底火山爆發的衝擊波所影響，晚上8時許香港各區均曾經出現氣壓驟升，而本台太子氣象站亦測得這個現象」。從香港天文台提供的「香港各區平均海平面氣壓的過去二十四小時時間序列」可見，各區氣象站均可看到氣壓於昨晚8時許突然從1021百帕斯卡急升至接近1023百帕訓卡，其後再急速回落至不足1020至1021百帕斯卡之間。

香港多個地區都於同一時間錄得氣壓驟升 ▼ ▼ ▼

香港天文台亦在facebook專頁上發文，提到湯加發生海底火山爆發後產生衝擊波，其後經大氣傳至遠方，即使香港在9000公里之外亦都錄得氣壓異常，但香港不會因而受到影響。是次火山爆發亦都為太平洋地區帶來海嘯，其中日本奄美市出現1.2米的水位升幅，而香港水位則沒有明顯變化。

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香港地震？天文台於2021年4月2日公布，於5時40分中國東南部近岸發生一次3.7級地震，即廣東省河源市之西北偏西約23公里，距離香港之北約180公里。不少網民都在社交網站或討論區問「有冇人感覺到地震」，稱維持了約4至5秒，亦有人指感受到震動時還以為自己想多了，「冇諗過香港有地震」。事實上，香港過去不少地震紀錄，甚至境內都有地震震央！



按圖睇有邊8次香港成震央的記錄▼▼▼