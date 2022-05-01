五月天異常冷　跌穿18度成最凍勞動節　近105年最寒5月1日

「未食五月糭，寒衣未入櫳」，端午節尚距一個月，而今日（1日）勞動節假日受東北季候風影響，天氣偏冷，天文台錄得氣溫下午起失守攝氏20度，為1999年設立勞動節以來，最冷的勞動節；至晚上更跌穿17.7度，打破1953年的5月1日低溫紀錄，成為1917年5月1日錄得15.4度後，近105年最寒冷的5月1日。



天文台預測，一股東北季候風在明日（2日）的勞動節補假，繼續影響廣東沿岸地區，並帶來清涼的天氣，初時離岸及高地間中6級，即達3號風球風力，市區溫度低見攝氏17度。打鼓嶺明早將低至14度，上水、流浮山及石崗最低只有15度；天文台預測周二（3日）開始氣溫將慢慢回升。



▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼



強烈季候風信號一度生效 風力達3號風球

天文台指東北季候風正影響廣東沿岸地區，同時高空擾動持續為該區帶來驟雨。今日氣溫進一步轉涼，多區持續下雨，下午氣溫降至19度，並持更下降，多處錄得5毫米雨量，大埔及大嶼山的雨量更超過10毫米 。截至晚上10時，氣溫曾低見17.4度，較日間最高24.6度跌約7度。

天文台下午5時45分發出強烈季候風信號，生效為時三小時，代表本港平均風速每小時超過40公里，即3號風球風力；陣風間中達烈風程度，即8號風球風力。

暫為有紀錄以來第三低溫5月1日

天文台總部晚上約10時低見17.4度，除了是1999年有勞動節以來最凍的勞動節假期，也同時打破1953年5月1日錄得的17.7度紀錄，更是1917年5月1日錄得15.4度後，近105年間最低溫的5月1日，也是天文台1884年有紀錄以來，第三低溫的5月1日，比第二位的1909年5月1日僅高0.7度。

勞動節補假市區低見17度 打鼓嶺料低至14度

明日是勞動節補假，天文台預測大致多雲，間中有驟雨，早上清涼，日間驟雨減少，氣溫介乎17至21度，打鼓嶺明早氣溫低至14度，流浮山、石崗和上水明早僅15度。

天文台展望隨後幾日天色大致良好，本周後期日間炎熱。周二起天色漸趨緩和，部份時間有陽光，氣溫升至介乎20至26度。周四「立夏」最高氣溫達30度，大致天晴， 日間炎熱，上水最高氣溫達31度。周六再重現驟雨，下周一大致時間多雲，有一兩陣驟雨，最高氣溫達30度。

▼4月29日，天文台發出酷熱天氣警告▼

