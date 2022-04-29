天文台今發酷熱天氣警告　破最早發出紀錄　料市區將高見33度

本港近日天氣炎熱，天文台更首次於4月發出酷熱天氣警告。天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，預料今日（29日）本港天氣酷熱。天文台又於上午6時45分發出酷熱天氣警告，打破2018年的記錄，成為歷來最早發出的酷熱天氣警告。另外，天文台預料今日市區最高氣溫達攝氏33度，倘氣溫達到33度，將成為66年來最熱的四月天。



▼4月26日 天氣普遍晴朗，持續炎熱▼



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天文台於上午6時45分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，並提醒市民應慎防中暑。翻查資料，天文台自2000年設立酷熱天氣警告，最早發出的一次為2018年5月3日，即今日發出酷熱天氣警告，成為有紀錄以來最早發出的一次，亦是首次於4月便出現相關警告。

另外，天文台預料今日市區最高氣溫達攝氏33度，而自1884年以來4月錄得最高氣溫為1956年的33.4度。如果今日氣溫最高達到33度或以上，則打破去年的紀錄，成為歷來第二熱的4月；亦將是66年來最熱的四月天。

截至早上9時40分，天文台錄得28.3度，而多區則已高見30度或以上，包括上水、元朗等大美督等。（天文台網頁圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，預測大致天晴，初時沿岸有薄霧，稍後局部地區有一兩陣驟雨，吹微風。展望明日（30日）大致天晴及炎熱，下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫較低。截至早上9時40分，天文台錄得28.3度，而多區則已高見30度或以上，包括上水、元朗等大美督等。

天文台提醒，在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應儘快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。而在室內活動時，亦應適時補充水分。在沒有空調設備室內的人士，應儘量打開窗戶以保持空氣流通。市民亦應避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。

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