驟雨雷暴正午逼近　天文台料父親節天氣不穩　夏至後連續三日30+

臨近中午，多區天色突轉暗陰，且有幾陣雨。天文台稱，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸，本港今日（15日）下午大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。天文台預料， 偏南氣流影響，本港接近周末至下周初仍有驟雨，下周日（19日）父親節大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。由於受高空反氣旋覆蓋，下周二（21日）廿四節氣中的「夏至」頗應節，市區氣溫最高升至31度，之後三日、即至下周五（24日）市區最高氣溫日日達32度。



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天文台指，一道低壓槽會在明日（16日）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而受偏南氣流影響，接近周末至下週初，該區仍有驟雨，又預料高空反氣旋會在下周中期逐漸覆蓋華南沿岸，該區天色好轉，天氣炎熱。

根據天文台最新預測，本港明日(16日)多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，市區氣溫介乎26至29度。至於父親節當日，天文台料大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區更有雷暴，但日間短暫時間有陽光。

（天文台網頁截圖）

下周二「夏至」代表盛夏到來，亦是白晝最長、黑夜最短的一日。天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至31度，而之後的周三（22日）至周五（24日）變炎熱，市區氣溫在27至32度間徘徊，周五下午，上水及打鼓嶺更有機會高見33度，達「酷熱」程度。