迎今年最高溫　長者寧坐公園嘆年紀大受不住冷氣：出身汗都冇所謂

近日天氣炎熱，昨日（21日）天文台已錄得逾35度高溫，天文台更預測破35度的高溫天氣，要持續至下周一（25日）。今日（22日）下午時分，上水及打鼓嶺一帶氣溫更高達38度。

《香港01》記者在上水區所見，不少長者選擇於公園抖暑。有長者表示，因個人體質問題，不喜歡涼冷氣「出身汗都冇所謂」。有長者更稱，在夏日晚上睡覺都不開冷氣。另有市民則帶同小朋友到游泳池游水消暑。



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梁先生表示，因身體質素不同，不喜歡涼冷氣，「出身汗都冇所謂」。（楊凱力攝）

梁先生︰靠多喝水和沖凍水涼消暑

天文台今日下午於上水錄得最高氣溫達38.1度。01記者在上水一帶觀察，不少市民在街上行得滿頭大汗，炎熱天氣亦促使更多市民光顧雪糕店買雪糕消暑。在炎炎夏日，街上未有如現如去年，每人手執一把迷你電風扇的情況，只見數名市民用迷你電風扇降溫。

梁先生於中午手持一罐啤酒，到公園乘涼休息及打發時間，被問到為何天氣炎熱卻不到室內商場涼冷氣，梁先生說，因身體質素不同，不喜歡涼冷氣，「出身汗都冇所謂」。他更表示，即使近日天氣酷熱，在晚上睡覺時亦不會開冷氣，「我唔受得㗎」。他指出，隨年紀漸大，亦越受不住冷氣，平時在家中就靠多喝水和沖凍水涼消暑。

關先生認為今年的夏天比往年更熱，所以今年都多了與女兒到游泳池一起消暑。（楊凱力攝）

關先生︰除了游泳外 大部份時間留家嘆冷氣

面對炎炎夏日，關先生則帶同女兒到上水游泳池暢泳消暑。他指，游泳除可消暑外，女兒又不用被困在家中，所以每逢放假都會一起游水，今日於下午一點半左右便已到泳池，游了約1.5小時才離開。

關先生又認為，今年的夏天比往年天熱，所以今年都多了與女兒到游泳池一起消暑，對於未來數日上水區氣溫仍高達37至38度。關先生笑言，除了游泳外，大部份時間都會留在家中嘆冷氣，盡量避免外出，亦會準備雪糕等甜點消暑。

▼7月22日 天文台錄35.6度再創高溫紀錄▼



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李女士亦同樣認為，近日天氣相當炎熱，平日則會煲冬瓜水消暑，「去濕吖嘛」。她又指今年特別熱，所以平時會盡量留在家中，避免外出；在室外攤檔工作的鄧女士指，近日每天氣溫都達38度很炎熱，但並無特別方法消暑，「日日都係照咁返工」。