天文台錄得35.6度　歷來次熱7月天　周六大暑市區料達36度

本港近日天氣「熱爆」，今日（22日）高溫再破紀錄。截至下午5時，天文台錄得最高攝氏35.6度，不但打破今年至今的最高溫紀錄，更與2016年並排，成為歷來第二熱的7月天。另外，以年氣溫而言，今日錄得的35.6度，已打入有紀錄以來最高年氣溫排行榜第七位。



天文台又更新九天天氣預報，料明日（23日）「大暑」天晴酷熱，市區最高氣溫將達36度，新界再高兩三度。市民要注意預防中暑。



▼7月22日 天文台錄35.6度再創高溫紀錄▼



+ 1

今多區逾37度 上水更達38.1度

天文台表示，受副熱帶高壓脊支配，華南天色良好，日間陽光充沛及酷熱。天文台今日錄得最高氣溫達35.6度，元朗、打鼓嶺及黃大仙均高見逾37度，上水更達38.1度。今日高溫打破7月12日錄得最高的35.2度，成為今年最熱的一日。

成為第七高溫年份氣溫紀錄

另外，35.6度已打入多項紀錄，包括打平2016年紀錄，成為歷來第二熱的7月天，至於歷來最熱的7月則為1968錄得的35.7度。最高年氣溫方面，今日高溫亦與1963年及2016並列，為歷來最熱第七位。至於最熱的紀錄，則為2017年錄得的36.6度。

明日為廿四節氣中的「大暑」，是一年中最熱的節氣。根據九天天氣預報，天文台再調高明日的氣溫預測，料明日市區將高見36度，較今日11時半預測多1度，新界再高兩三度，即新界區有機會達39度。市民明日假期外出進行戶外活動，要小心中暑。