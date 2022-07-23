大暑｜天文台下午錄34.9度高溫　創最熱大暑紀錄　上水打鼓嶺37度

酷熱天氣警告現正生效，今日（23日）為廿四節氣的大暑，天文台在下午近3時錄得市區最高達34.9度，打破1972年於市區錄得的34.7度最熱大暑紀錄。下午在上水及打鼓嶺更錄得超過37度，

在正午12時，天文台在市區錄得最高氣溫為32.8度，打鼓嶺則升溫至36度，沙田、上水亦達35.1度。



天文台預料，副熱帶高壓脊會在七月餘下時間，繼續為區內帶來持續晴朗及酷熱天氣，未來兩日將繼續出現35度高溫。自周四(21日)起，本港已出現逾35度高溫，若走勢持續，將有機會連續五日錄得35度以上高溫，或再刷新連續錄高溫的日數紀錄。



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未來兩日繼續35度高溫

截至上午11時50分，天文台於市區錄得最高氣溫32.9度，預計今日最高可達36度，最低氣溫亦達28度。天文台預測，受副熱帶高壓脊支配，華南地區天色良好，本港今日下午陽光充裕及酷熱，今晚天朗氣清，吹輕微至和緩西南風；展望七月餘下時間持續酷熱晴朗，下周初氣溫普遍可達35度以上。

根據天文台九日天氣預報，未來兩日將繼續酷熱，氣溫最高仍可達35度；其後的日子則徘徊在最高33至34度。直至下周五（29日）起，局部地區有驟雨亦稍為降溫，不過最高氣溫仍預料達33度。

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料下午2時上水及打鼓嶺達38度 沙田、大埔、西貢37度

今日中午天氣已相關炎熱，天文台在多區錄得高溫，新界及離島有部份地區氣溫已突破35度。其中最熱的大美督錄得36度、橫瀾島的35.7度、大隴的35.5度、打鼓嶺的35.7度；其他地區亦普遍達32至34度。

此外，天文台自動分區天氣預報顯示，今日下午2時至3時，氣溫達至最高，上水及打鼓嶺將高見38度，至於沙田、大埔、西貢、石崗亦高達37度，其他地區則為34至36度。

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有機會連續五日錄得35度以上高溫

而天文台昨日（22日）亦錄得35.6度高溫，再創今年最熱紀錄，更與2016年並排，成為歷來第二熱的七月天。若天文台預報的高溫天氣持續，即香港有機會出現連續五日，錄得35度以上高溫，屆時將刷新連續錄高溫的日數紀錄。

天文台網頁顯示，自1884年有紀錄以來，最熱的大暑為1972年的34.7度。若天文台預測最高36度無誤，勢必再刷新大暑高溫紀錄；亦有望打破天文台逾半世紀前，於1968年7月錄得最高氣溫35.7度的7月最高溫紀錄。