打風｜內地氣象台突出熱帶氣旋路徑路　周四天文台東北50公里掠過

異常炎熱的7月過去後，近日香港不時下雨，今午（3日）天文台更一度發出黃色暴雨警告。根據內地中央氣象台的最新預報，今午5時南海一帶出現熱帶低氣壓，往深圳方向移動，並料於明日「七夕」 （4日，星期四，七月初七日）早上至中午在天文台東北方50公里的深圳大亞灣一帶登陸，將會影響香港天氣。香港天文台預預測明日有有狂風驟雨及雷暴。



天文台在晚上7時公布，位於南海東北部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣並逐漸增強，一個熱帶低氣壓似乎在形成中。按照現時預測，該低壓區會在今明兩日向偏西方向靠近廣東沿岸，並為珠江口鄰近地區帶來狂風大驟雨及雷暴，提醒市民提高警惕，天文台會密切監察其發展及對本地天氣的影響。



（中央氣象台圖片）

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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內地中央氣象台：明早至中午在深圳一帶登陸

根據中央氣象台預測，該熱帶低氣壓風速達每秒10.8至17.1米，今午5時於南海集結，之後愈來愈靠近香港，預料明早至中午在深圳一帶登陸，未直接經過香港。

熱帶低氣壓（Tropical Depression，縮寫T.D.）中心最高持續風速只達每小時41至62公里，在熱帶氣旋級別屬最低一級，可說是「颱風BB」，如再增強將成為熱帶風暴，之後依次是強烈熱帶風暴、颱風、強颱風及超強颱風。

美國軍方的聯合颱風警報中心（JTWC）則預測熱帶低氣壓會在距離香港較遠的汕尾市一帶登陸。（JTWC圖片)

至於澳門氣象局下午6時半亦發出特別天氣信息，指位於南海北部的低壓區今日(3日)傍晚已發展為熱帶低氣壓，預料未來2天將移向廣東東部沿岸，並為珠三角地區帶來不穩定天氣。

天文台今日18:10發放的九天天氣預報。（天文台圖片)

天文台：另一熱帶氣旋或下周形成

根據香港天文台的九天天氣預報，明日多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎攝氏26至29度，吹和緩（4級）東至東南風，離岸風力達清勁（5級），但未達3號風球風力。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告前天陰炎熱▼



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天文台在晚上7時表示，位於南海東北部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣並逐漸增強，一個熱帶低氣壓似乎在形成中。隨着該熱帶低氣壓遠離，下周日及周一驟雨減少，不過預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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▼8月2日晚剎那閃電美景▼

