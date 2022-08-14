天文台未來一兩日天氣晴朗有兩區高達35度　下周「處暑」仍酷熱

颱風過後，香港近日天氣好轉，天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日，帶來普遍晴朗的天氣，周一（15日）中午1時上水及打鼓嶺更高達攝氏35度。另外，下周三（23日）為廿四節氣中的「處暑」，代表秋天漸近，根據九天天氣預報，當日天晴仍然酷熱，市區氣溫最高達33度。



▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



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酷熱天氣警告現正生效，天文台預料今日本港天氣酷熱，市區最高氣溫33度，正午12時已錄得32度，市民應慎防中暑。

▼7月22日 天文台錄得34.9度成最熱「大暑」▼



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天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日，帶來普遍晴朗的天氣，但預料一個低壓區會在本周中後期帶來驟雨及雷暴。隨着高空反氣旋在下周初再度增強，天色會好轉。

天文台的自動分區天氣預報，上水及打鼓嶺於明午1時可高達35度。（天文台網頁截圖）

根據天文台的九天天氣預報，未來兩日日間酷熱，明日下午1時，上水及打鼓嶺最高可達35度。到本周三（17日），除了有驟雨，更連續三天有雷暴。

另外，8月23日為廿四節氣中的「處暑」，表示暑氣將退伏而潛處，氣溫慢慢下降。秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，俗稱「爭秋奪暑」。天文台料8月23日大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。