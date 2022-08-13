天文台料迎酷熱8.15達33度　英仙座流星雨今晚高峰　即睇觀測時間

本港近日天氣不穩，今日（13日）終於重見陽光。天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，料下周一（15日）大致天晴，日間酷熱。市區氣溫亦將回升至介乎28至33度，達酷熱程度。不過天文台又預測，高空擾動或再會在下周中後期為華南沿岸帶來驟雨。



另外，每年三大流星雨之一的英仙座流星雨今晚將達高峰，不過太空館指由於高峰期間接近滿月，明亮的月光會蓋過大部分的流星，如市民希望觀賞，可在午夜至清晨時段嘗試。



▼2017年8月英仙座流星雨▼



連日大雨後本港今日終於重見陽光，天文台指高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。此外，驟雨正影響南海北部。預測本港今日下午部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨；今晚大致多雲，吹和緩偏南風。展望未來一兩日大致天晴，下周一日間酷熱。

在正午12時，熱帶風暴「米雷」集結在東京之西南偏西約200公里，預料向東北移動，時速約35公里，天文台料米雷會在今、明（14日）兩日橫過日本本州及其鄰近海域。

▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



+ 1

根據九天天氣預報，天文台料明日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，氣溫升至介乎28至32度。下周一則大致天晴，日間酷熱。不過下周中期則料會雲量增多，有幾陣驟雨，下周三（17日）至下周五（19日）三日亦大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍降至介乎27至31度。

另外，英仙座流星雨高峰期預計於今晚出現，預測在高峰期間，流星雨的天頂每小時出現率可達到100。不過太空館表示，明亮的月光會蓋過大部分的流星，令觀測條件變得惡劣。雖然不排除會看到一些十分明亮的流星，但數量亦寥寥無幾。如市民希望嘗試，可於今晚午夜至清晨時段觀測，並選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點。