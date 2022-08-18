雷雨天氣持續　天文台料未來3日驟雨雷暴　最快下周初遇兩日放晴

本港近日天氣不穩，天文台昨日（17日）一度發出黃色暴雨警告信號。天文台預測，本港雷雨天氣持續，周五至周日（19至21日）均有雷暴；之後連續兩日酷熱，市區最高氣溫達攝氏33度。不過下周四（25日）起受高空擾動影響，天氣再度不穩，會有狂風雷暴。



▼8月17日 天文台發出黃色暴雨▼



+ 6

天文台表示，今日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，吹輕微至和緩東南風，最高氣溫達32度。

天文台九天天氣預報（天文台網頁截圖）

根據天文台的九天天氣預報，本港受廣闊低壓槽影響，未來兩三日有驟雨及雷暴，之後隨着高空反氣旋增強，下周初至中期天晴酷熱，預料高空擾動會在下周後期帶來不穩定的天氣。

▼8月16日 雨後雙彩虹再度出現▼



+ 2

下周二「處暑」最高氣溫料達33度

天文台預測，周五至下周日都大致多雲，間中有驟雨及雷暴。到下周一及二（22日及23日），日間酷熱，最高氣溫達33度，其中周二為廿四節氣中的「處暑」，意指暑氣將退伏而潛處，氣溫慢慢下降。不過到下周三，即使局部地區會有驟雨及狂風雷暴，但最高氣溫不跌反升，可達34度。隨後數天持續有驟雨，氣溫亦稍為回落。