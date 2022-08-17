天文台料未來兩三日持續炎熱有驟雨　下周四或有熱帶低氣壓逼近

踏入8月，本港天氣持續不穩。天文台預測，受廣闊低壓槽影響，未來兩三日廣東沿岸有驟雨，明日（18日）至下周日（21日）持續有幾陣驟雨。隨著高空反氣旋增強，下周初至中期大致天晴，日間酷熱，最高氣溫回升至攝氏33度。但高空擾動會在下周後期帶來驟雨及雷暴。



根據歐美電腦預報，其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，下周日（21日）在菲律賓東面海面有一股熱帶低氣壓逐漸形成，往後數日持續向西北方向移動，至下周四（25日）移動至香港東南方約490公里。



▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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多區最高氣溫錄得攝氏31度以上

截至今早（17日）11時半，多區最高氣溫錄得攝氏31度以上，包括黃竹坑、元朗公園、屯門、黃大仙等，而西貢、石崗及上水的最高氣溫錄得攝氏32度以上。而在今早9時45分至10時45分，黃大仙錄得0至2毫米雨量；觀塘、沙田及荃灣則錄得0至1毫米雨量。

天文台預測，今日天氣炎熱，部份時間有陽光，也有幾陣驟雨。市民今日外出宜帶備雨傘，並注意身體情況，多補充水分。

▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



未來兩三日持續炎熱有雨

展望明日天氣，天文台指受廣闊低壓槽影響，未來兩三日廣東沿岸有驟雨，明日（18日）部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏28至32度。而周五（19日）及周六（20日）將大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫略為回落至介乎攝氏26至31度。至下周日（21日）雖短暫時間有陽光及炎熱，仍然有幾陣驟雨。

天文台續預測，隨著高空反氣旋增強，下周一（22日）及周二（23日）大致天晴，日間酷熱，其中在周一局部地區仍會有驟雨。至下周三（24日）起，高空擾動會帶來驟雨及雷暴，在下周四（25日）及下周五（26日），大致多雲，有幾陣驟雨，吹4級和緩西至西南風。

九天天氣預告（天文台網頁）

根據歐美電腦預報，其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，下周日（21日）在菲律賓東面海面有一股熱帶低氣壓逐漸形成，往後數日持續向西北方向移動，至下周四（25日）移動至香港東南方約490公里，料下周五（26日）凌晨時份最靠近香港。

而美國全球預報系統（GFS）預測，則見到有低壓區由19日起靠近香港，但並無顯示將有熱帶氣旋形成。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



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▼美國全球預報系統GFS預測▼

