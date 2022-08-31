中秋節｜9.9迎月多雲有雨　天文台料周四起連續6日酷熱　周六35度

【中秋節天氣／迎月天氣】本港連日遇上高溫天氣，天文台預測，在本周四開學日（9月1日）起，本港將一連六日天氣酷熱，其中周六（9月3日）預料市區最高氣溫可達35度，上水氣溫多日均有望挑戰36度高溫。至下周二（9月6日）起，本港將會連續4日有驟雨，下周六的迎月將大致多雲，有幾陣驟雨，或有礙市民賞月。

至於超強颱風「軒嵐諾」，天文台預料會在未來數日橫過台灣以東海域。根據天文台預測的路線徑，軒嵐諾與本港有一定距離，料影響本港機會微。



天文台預料，軒嵐諾會在未來數日橫過台灣以東海域，與本港有一定距離。（天文台網站）

▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



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天文台預料，高溫觸發的驟雨及雷暴明日（1日）會繼續影響廣東，預測明日開學日，將有幾陣驟雨及雷暴，局部地區有煙霞。

周四起連續6天酷熱 上水最高36度

天文台表示，受乾燥大陸氣流，加上超強颱風軒嵐諾的外圍下沉氣流影響，接近周末至下周初中國東南部大致晴朗及持續酷熱，預測明日起，本港將一連6日天氣酷熱，其中周六（3日）市區最高氣溫料達35度。

按天文台的自動分區天氣預測，在上水區，天文台更預測周六（3日）至下周二（6日），最高氣溫可達36度。

（天文台網站）

▼8月17日 天文台發出黃色暴雨▼



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下周五迎月大致多雲 有幾陣驟雨

此外，天文台預料，一道廣闊低壓槽會在下週中後期為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，料在下周二（6日）起，本港將持續數天有驟雨。

下周六將為中秋節，天文台的9天天氣預測，暫預測至中秋節前一天的迎月夜。天文台預料下周五(9月9日)的迎月，本港將大致多雲，有幾陣驟雨，或有礙市民賞月。