本周迎驟雨周末重現陽光　熱帶氣旋軒嵐諾移向琉球群島

正值炎夏，酷熱天氣警告現正生效，截至上午11時40分，多區錄得逾32度，相較昨日則稍見降溫，天文台今（29日）晨發出特別天氣提示，提醒高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水份。

踏入九月，天氣持續不穩，天文台指，覆蓋華南的高空反氣旋會在未來兩三日稍為減弱，帶來幾陣驟雨，另預料一股乾燥大陸氣流會在接近週末及下週初影響華南，不過，天文台更新本周末的天氣預報，指將會迎來陽光，大致天晴。此外，熱帶氣旋軒嵐諾會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，根據路徑概率預報所示，相信軒嵐諾對本港天氣影響較低。



天文台今（28日）晨發出特別天氣提示，提醒高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水份。（盧翊銘攝/資料圖片）

天文台表示，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸。同時，驟雨正影響南海北部。本港地區今日天氣預測方面，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光。吹輕微至和緩東至東南風。酷熱天氣警告現正生效，天文台發出特別天氣提示，提醒市民補充足夠水份。

展望未來兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨及雷暴。至於未來九天預報，天文台指，覆蓋華南的高空反氣旋會在未來兩三日稍為減弱，帶來幾陣驟雨，另預料一股乾燥大陸氣流會在接近週末及下週初影響華南。此外，熱帶氣旋軒嵐諾會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶。

天文台指，熱帶氣旋軒嵐諾會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶。(天文台路徑概率預報圖)

天氣方面，明日至9月初天氣持續不穩，並乍現驟雨及雷暴，氣溫俳佪27至33度。不過，天文台調整本周末的天氣預報，由昨日預測僅有短暫陽光，更新至今日預報本周六、下周日及一（9月3日至5日）會迎來陽光，大致天晴，相信屆時市民可享受陽光充沛的愉快周末。

天文台調整本周末的天氣預報，指將會迎來陽光，大致天晴。(天文台截圖)

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