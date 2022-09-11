中秋追月夜晚上7時21分見月光　天文台料多雲　本周繼續熱辣辣

【中秋節/追月天氣】今日（11日）為中秋節追月，「十五月亮十六圓」，市民須把握時機賞月。天文台表示，今晚月出時間為7時21分，凌晨1時28分則「月上中天」。惟今晚部份時間多雲，或影響市民中秋最後一日賞月。



天文台亦指，一股乾燥的大陸氣流，為華南帶來酷熱及晴朗的天氣，預料今午大致天晴及酷熱，本周二至周四更進一步升至28至35度，日夜溫差達7度；上水更於周二及周三連續兩日高見38度，直至下周日（18日）才有一陣驟雨。



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月出時間19:21、月上中天凌晨1:28

天文台今早6時45分發出酷熱天氣警告，火災危險警告同時生效，預料廣東地區今日將普遍晴朗。踏入正午12時，天文台氣溫為30.7度，本港多處地區氣溫上升至33度，包括元朗公園、滘西洲；大埔、上水、黃大仙多地亦超越32度。

天文台預料本港下午大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，今晚部份時間多雲及吹微風。根據天文台早前發出的「賞月錦囊」，今晚月出時間為晚上7時21分，凌晨1時28分則「月上中天」，惟多雲的天氣或影響市民賞月。

(天文台facebook專頁圖片)

本周二至周四升至28至35度

天文台預料，一股乾燥的大陸氣流，在本周為華南帶來酷熱及晴朗的天氣。九天天氣預報顯示，本周一的氣溫為27至34度，周二至周四更進一步升至28至35度，日夜溫差達7度，吹北至西北風2至3級，濕度為40%至70%；直至下周日開始有一兩陣驟雨，最高氣溫才降至32度。

根據分區天氣預報預測，上水在周二及周三的下午2時，更高見38度；沙田、大埔、打鼓嶺等新界多區亦達36度。

強颱風梅花將橫過台灣以東海域

此外，天文台亦表示，強颱風梅花正午12時集結在台北東南約380公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過台灣以東海域。

9月11日天文台預報。（網頁截圖）

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