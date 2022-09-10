中秋｜今晚6:43月出　天文台料多雲驟雨或礙賞月　9.13起連日35度

今日（10日）是中秋節，不少市民晚上會外出賞月，不過天文台料今晚大致多雲。根據天文台「賞月錦囊」，月出時間為今晚6時43分，「月上中天」即全晚仰角最高的時間則為凌晨12時40分。天文台料今晚大致多雲，有幾陣驟雨，加上空氣污染處於較高水平，或礙市民賞月。



天文台又預測，預料一股乾燥的大陸氣流會在下周為華南帶來酷熱及晴朗的天氣，明日（11日）起一連七日料達酷熱程度，當中下周二（13日）至下周四（15日）市區氣溫更或高見35度，市民要注意預防中暑。



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根據天文台「賞月錦囊」，月出時間為今晚6時43分，「月上中天」即全晚仰角最高的時間則為凌晨12時40分。(天文台facebook專頁圖片)

天文台表示，今日（10日）中秋節廣東沿岸風勢微弱，下午短暫時間有陽光及炎熱，今晚則大致多雲，有幾陣驟雨，市民外出賞月或要帶備雨具。展望明日「追月」風勢微弱，天氣酷熱，局部地區有煙霞，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區；氣溫則介乎27至33度，達酷熱程度。而明日月出時間則為晚上7時21分，凌晨1時28分「月上中天」。

秋老虎發威 下周二起連續3天高達35度

根據九天天氣預報，天文台料下周二起「秋老虎發威」，連續三日天晴、日間酷熱，氣溫更高達28至35度，上水更或高見38度。不過三日天氣亦較乾燥，相對濕度最低為45％。預測下周日（18日）部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，氣溫亦稍為回落至介乎28至32度。

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「梅花」升呢颱風 天文台料下周一再增強為強颱風

另外，天文台料強烈熱帶風暴「梅花」已增強為颱風。在今日正午12時，梅花集結在台北之東南約630公里，預料向西北移動，時速約10公里，未來兩三日大致移向台灣以東海域。根據天文台路徑資訊，料梅花將於下周一（12日）增強為強颱風。

內地中央氣象台中期預報︰西北太平洋還將可能有一至兩個颱風生成

內地中央氣象台則預料，梅花將以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，下周一穿過琉球群島後，逐漸轉為偏北方向移動，下周二日間進入東海海面，逐漸向浙江東部沿海靠近。此外，中央氣象台更新中期預報，料西北太平洋還將可能有一至兩個颱風生成。