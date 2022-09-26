奧鹿風球｜港700公里外掠過　天文台：除非北移否則不會掛波

天文台今日（26日）發出特別天氣提示，熱帶氣旋「奧鹿」未來一兩日橫過南海中部，與香港距離保持700公里，直接威脅不大，除非「奧鹿」較偏北方向移動，並靠近廣東沿岸，否則「掛波」機會不大。至於另一個廣闊低壓區，會在本周後期至下周初帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。



天文台今日（26日）發出特別天氣提示，熱帶氣旋「奧鹿」未來一兩日橫過南海中部，與香港距離保持700公里，直接威脅不大。（天文台截圖）

天文台表示，按照熱帶氣旋「奧鹿」預測路徑，會在未來一兩日橫過南海中部，移向越南中部一帶。「奧鹿」會與香港保持700公里左右的距離，對香港的直接威脅不大。

天文台指，除非「奧鹿」改為採取較偏北方向移動，並靠近廣東沿岸，否則發出熱帶氣旋警告信號的機會不大。但受東北季候風影響，明日和後日本港吹東至東北風，風勢頗大，亦有幾陣驟雨。

天文台今日（26日）發出特別天氣提示，熱帶氣旋「奧鹿」未來一兩日橫過南海中部，與香港距離保持700公里，直接威脅不大。（天文台截圖）

本港今日大致天晴，下午炎熱及乾燥，吹和緩至清勁東至東北風。展望未來九日天氣，明日及後日風勢頗大，有幾陣驟雨，隨後兩三日部分時間有陽光，氣溫界乎26度至32度。

天文台預測，一個廣闊低壓區會在本周後期至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。高空反氣旋會在下週中期增強，華南天色大致良好。

本港今日大致天晴，下午炎熱及乾燥，吹和緩至清勁東至東北風。展望未來九日天氣，明日及後日風勢頗大，有幾陣驟雨，隨後兩三日部分時間有陽光，氣溫界乎26度至32度。（天文台截圖）

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