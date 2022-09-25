奧鹿風球｜增強成超強颱風　天文台料港700公里外掠過　威脅不大

天文台今日（25日）發出特別天氣提示，位於菲律賓的熱帶氣旋「奧鹿」已增強成超強颱風，明日（26日）橫過南海中部，與本港保持700公里距離，直接威脅不大，本港周二及周三風勢頗大，有幾陣驟雨。另一道廣闊低壓區會在本周後期至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。



天文台今日（25日）發出特別天氣提示，位於菲律賓的熱帶氣旋「奧鹿」已增強成超強颱風。（天文台截圖）

天文台預測「奧鹿」路徑，將在明日凌晨進入南海，隨後一兩日橫過南海中部，移向越南中部一帶，「奧鹿」會與香港保持700公里左右的距離，對香港的直接威脅不大，但受東北季候風影響，周二和周三本港吹東至東北風，風勢頗大，離岸間中吹六級風，即達三號風球的風力程度，屆時亦有幾陣驟雨。

天文台今日（25日）發出特別天氣提示，位於菲律賓的熱帶氣旋「奧鹿」已增強成超強颱風。（天文台截圖）

廣闊低壓區本周後期帶來不穩定天氣

天文台指，本港今日大致天晴，下午乾燥，吹和緩東至東北風，展望未來九日，氣溫界乎26至31度，大部份時間有驟雨，一個廣闊低壓區會在本周後期至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。

內地中央氣象台預測，「奧鹿」一直保持着強熱帶風暴級的強度穩定西行，昨晚開始出現爆發式增強，從強熱帶風暴級一直發展至超強台風級。（中央氣象台截圖）

中央氣象台：基本上排除在海南登陸可能

內地中央氣象台預測，「奧鹿」一直保持着強熱帶風暴級的強度穩定西行，昨晚開始出現爆發式增強，從強熱帶風暴級一直發展至超強台風級。今早8時，其中心位於菲律賓馬尼拉偏東方向約295公里處，中心附近最大風力已有62米/秒，「奧鹿」的路徑向南調整，基本上排除在海南登陸的可能，但仍要警惕風雨天氣的不利影響。

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