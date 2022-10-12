天文台料菲律賓低壓區移至南海發展　下周風勢頗大10.19降至20度

近日秋意漸濃，不過或有颱風逼近。天文台表示，目前菲律賓以東及西北太平洋分別各有一個低壓區發展，不過根據天氣預報，前者對本港未來數日天氣並未帶來影響，依然天晴及乾燥；至於後者將於周日（16日）橫過呂宋海峽，但其後發展仍有變數，相信東北季候風的共同影響下，下周初至中期風勢頗大，天氣稍涼。九日天氣預報顯示，下周一至五最高溫度全部跌穿30度，下周三（19日）低見20度。



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下周最高溫度跌穿30度 最低氣溫降至20度

本港近日天氣轉涼，天文台表示，一股東北季候風正為廣東帶來晴朗及非常乾燥的天氣。今日（12日）正午時分，本港大部份地區的相對濕度維持在40%左右。根據自動分區天氣預報，今早多區氣溫跌穿20度，包括流浮山、石崗、長洲及將軍澳，打鼓嶺低見16度。

天文台預測今全日天晴，下午陽光充沛，非常乾燥，吹和緩至清勁東北風，稍後離岸間中吹強風；並展望明日部份時間有陽光，隨後一兩日大致天晴。下周初至中期風勢頗大，天氣較涼，下周一至五最高溫度全部跌穿30度，下周三（19日）最低氣溫更降至20度。

受低壓區及東北季候風共同影響 下周天氣較涼

天文台表示，位於菲律賓附近的低壓區，將在未來兩三日橫過南海中至南部並逐漸發展，預料一股東北季候風補充，將在周日（16日）抵達華南。

天文台亦指，同時位於西北太平洋的另一個低壓區，亦將發展為熱帶氣旋，並在周日橫過呂宋海峽，但其後發展仍存在變數，相信在兩者共同影響下，沿岸地區下周初至中期風勢頗大，天氣較涼。

歐美預報系統預料兩個低壓區並不會襲港

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）預測，現時位於菲律賓的低壓區，已抵達南海，並一直向西移動，預料在本周五於越南南部一帶登陸。

至於西北太平洋另一個低壓區，ECMWF預測向西移動，下周一晚上（17日）最接近香港，不過「撞正」東北季候風，其後「彈開」移至南海中部並繼續增強。至於GFS則預料該低壓區下周一晚上在台灣南部登陸。