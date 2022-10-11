秋颱｜天文台料或有兩熱帶氣旋接連入南海　下周初清涼風勢大

本港近日秋意漸濃，不過或有「秋颱」逼近。天文台表示，目前菲律賓以東及西北太平洋分別各有一個低壓區發展，料菲律賓以東低壓區會約在周四（13日）移到南海中南部才有較明顯的發展，不過受東北季候風及高空反氣旋影響，預測該低壓區會與香港保持較遠距離。



至於西北太平洋低壓區，天文台料下周初會靠近呂宋海峽一帶，並分析其路徑有至少有三個可能性：移向台灣附近並顯著減弱；移向南海，被季候風推向西南並逐漸減弱。天文台強調在東北季候風及該低壓區的共同影響下，華南沿岸地區下周初風勢頗大，天氣較涼。



10月11日上午8時衛星雲圖可見兩個低壓區。（天文台網頁圖片）

低壓區周四移到南海中南部發展較明顯

天文台今日發表題為《秋颱雙重奏？》的天氣隨筆，指從衛星雲圖可以看到，菲律賓以東有一個厚實的雲團逐漸發展，在預報中亦提及「一個熱帶氣旋似乎在形成中」，並料會在本周中期橫過南海中至南部。天文台指，各大電腦模式預計該低壓區會約在周四移到南海中南部才有較明顯的發展，不過除個別模式外，普遍預料其強度會偏弱。

文中又強調，東北季候風仍然影響南海北部，高空反氣旋亦會繼續覆蓋華南，兩者會引導該低壓區向西南移動，並與香港保持較遠距離。

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另一熱帶氣旋或生成 多因素令路徑變數頗大

至於西北太平洋，亦有另外一個低壓區可能發展成為熱帶氣旋，並在下周初靠近呂宋海峽一帶。天文台指由於高空反氣旋有機會於華中及西北太平洋斷開成兩個單體，同時亦有季候風抵達華南，所以該低壓區其往後的路徑變數頗大，包括：

1.低壓區或在斷開的高空反氣旋之間弱點向東北轉向；

2.移向台灣附近在乾燥和較涼的氣團影響下顯著減弱；

3.移向南海，被季候風推向西南並逐漸減弱。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



天文台：移向南海可能性較大 華南沿岸下周初風勢頗大

天文台指根據集合概率預報顯示該低壓區的移向南海可能性較大，不過即使其路徑依然存在變數，在東北季候風及低壓區的共同影響下，料華南沿岸地區下周初風勢頗大，天氣較涼。

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