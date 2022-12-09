寒潮｜東北季候風接住南下　逐步降溫至13度　單車節當日清涼乾燥

本港近日天氣回暖，天文台今日（9日）錄得氣溫最高升至23度，最低氣溫17度，日夜溫差明顯。新一浪東北季候風會在未來兩三日影響華南，其後再有強烈東北季候風補充，本港氣溫逐步下降，日夜溫差較大，下周二（13日）市區最低氣溫跌穿20度，下周六（17日）起一連兩日市區最低13度，不過天晴乾燥，料十分適合本月18日香港單車節參加者踩上征途。



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本港今日（9日）天氣大致天晴，氣溫維持17度至23度之間。下午初段跑馬地及觀塘氣溫達24.9度，最低氣溫約是17度，昂坪跌至16.3度。

下周二至五最低氣溫14度 下周末只得13度

不過，東北季候風會在未來兩三日影響華南，該區氣溫逐步下降，日夜溫差較大，周二（13）起市區連續4日的最低氣溫回落至14度。受強烈東北季候風補充影響，下周中至後期華南沿岸天氣持續相當清涼，部份時間有陽光，本港下周六（17日）再跌至13度。

本港今日最高氣溫約是23度，跑馬地及觀塘氣溫達24.9度，最低氣溫約是17度，昂坪跌至16.3度。（天文台圖片）

單車節當日清涼天晴 吹北風向北踩單車十分「食風」

旅遊發展局本月18日舉行香港單車節，按天文台九天天氣預報，當日氣溫介乎13至18度，早上相當清涼，日間乾燥，大致天晴，料十分適合大型運動活動；不過吹和緩至清勁（4至5級）北風，初時離岸間中達強風程度（6級），向北踩單車時料會十分「食風」。

此外，一個廣闊低壓區會在未來兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

天文台預告，東北季候風會在未來兩三日影響華南，該區氣溫逐步下降。（天文台圖片）

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