拉尼娜失威這個冬天不太冷？　天文台料氣溫或偏高　寒冷日數偏少

即將踏入12月，意味本港將迎來冬天。天文台今日（29日）更新今年12月至2月的冬季季度預報，預料拉尼娜在未來一兩個月持續，並指雖然以往拉尼娜一般有較大機會為香港冬季帶來正常至偏低的溫度，惟在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有顯著長期上升趨勢。因此，天文台料香港今個冬季氣溫為正常至偏高。不過天文台強調，日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣，並預料今年冬季的寒冷天氣日數正常至偏少。



▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為回落▼



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天文台表示，拉尼娜在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫維持偏冷。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料拉尼娜在未來一兩個月持續。雖然以往拉尼娜一般有較大機會為香港冬季帶來正常至偏低的溫度。不過天文台強調，在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有顯著長期上升趨勢。

天文台舉例指，在過去兩個冬季，縱使受到拉尼娜的影響，香港溫度也出現正常至偏高的情況。而世界各地大部分氣候模式預測2022/23年冬季華南的溫度正常至偏高，故預料香港今個冬季氣溫正常至偏高。

圖為基於數個全球氣候模式的平均的2022/23年冬季溫度預報圖。圖例的數值單位為標準差（σ）。藍色為負距平，表示氣溫比正常低；紅色為正距平，表示氣溫比正常高。（天文台網頁圖片）

雖然預料香港今年冬季平均氣溫正常至偏高，天文台強調日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣，預料今年冬季的寒冷天氣日數正常至偏少，而冬季寒冷天氣日數的正常範圍是九至17天。

雨量方面，天文台指拉尼娜對香港冬季降雨並無顯著影響，而大部分氣候模式預測今個冬季輸送到華南沿岸的水汽較少。因此，預料香港今個冬季雨量為正常至偏少。