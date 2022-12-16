周末氣溫逐步下跌　天文台料降至9度　今日稍後將發寒冷天氣警告

天氣持續寒冷，天文台預料周末氣溫將會逐步下跌，天文台署理高級科學主任林學賢表示，今晚（16日）有一強烈冬季季候風抵達廣東沿岸，預料明日氣溫會維持於10度至14度，而周日（18日）氣溫將進一步下降至9度左右。天文台將於今日稍後時間發出寒冷天氣警告，建議市民多着一兩件衣服保暖。



▼12月14日 市區氣溫11.5度入冬新低▼



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林學賢今早於港台電台節目表示，今晚有一強烈冬季季候風抵達廣東沿岸，預料明日（17日）氣溫會維持於10度至14度，周日氣溫將進一步下降，將會跌至9度左右。

新界北及大帽山氣溫再低一兩度

林學賢指，隨著冷空氣到港，市區氣溫會因多建築物而略高，新界北部及大帽山等高地則會再低一至兩度。他又指，天文台將於今日稍後時間發出寒冷天氣警告，建議市民多着一兩件衣服保暖。

林學賢解釋，今次烈冬季季候風的風力強勁，預料山上會高至強風至烈風程度，當風地方及空曠地方會更凍，身體發出的熱力會帶走得較快，市民有可能出現風寒，呼籲市民留意。他預料未來數日冷空氣會比較厚，天氣會光猛一點，而星期日、一更會有太陽。

▼12月13日 今冬首個寒冷天氣警告生效▼

