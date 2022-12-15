冬季季候風明晚殺到　天文台料周末急跌8度周日僅9度　平安夜回暖

天氣急轉冷，周末氣溫更料將跌至個位數。天文台預測，一股強烈冬季季候風會在明晚（16日）抵達沿岸地區，周六（17日）起氣溫逐步下降，比前一日急跌8度。天文台又料，周日（18日）至下周初廣東天氣寒冷，市區氣溫或得9度，風勢頗大，天色好轉。受季候風補充影響，下周中後期廣東沿岸早晚仍然相當清涼。下周六（24日）平安夜，天文台料當日部份時間有陽光，氣溫回升至介乎15 至19度。



▼12月14日 寒冷天氣警告生效早上市區11.5度▼



+ 1

天文台表示，一道廣闊雲帶正為廣東帶來有雨的天氣，而影響該區的東北季候風正逐漸緩和，故於今日（15日）早上11時45分取消今年入冬首個寒冷天氣警告。天文台又預測，今日下午及今晚天氣相當清涼，密雲及有幾陣雨。吹和緩至清勁北至東北風。

展望明日持續有雨，晚上北風增強，氣溫亦逐步下降。周六期間天氣顯著轉冷，氣溫跌至介乎10至14度；風勢頗大，漸轉天晴。周日及下周一（19日）天氣寒冷，天晴及日間非常乾燥，市區氣溫更料降至9度，新界再低幾度，打鼓嶺更有機會得5度。

天文台預測，一股強烈冬季季候風會在明晚（16日）抵達沿岸地區，周六（17日）起氣溫逐步下降。（天文台網頁截圖）

今屆世界盃已經進入最後階段，天文台亦以足球比賽的比喻來解釋周末「爆冷」原因，指強烈冬季季候風昨早（14日）自西伯利亞「發動攻勢」，將會把冷空氣推進至華中，從北路過關斬將，越過南嶺後將在明晚抵達廣東沿岸，並會一掃清空覆蓋華南的雲帶，周末天色會漸轉晴朗。季候風亦料「會為寒冷陣營增添紀錄」，市區溫度有機會降至10度以下。

周日是香港單車節，天文台料周末離岸及高地可吹出烈風，提醒市民如果必須進行戶外活動，尤其行山、騎單車，一定要注意大風可能帶來的潛在危險，也要避免長時間置身在寒風之中，以防大風加速身體散熱。而周末過後，料下周風力會稍為減弱，在天朗氣清的情況下，早晚輻射冷卻會很顯著，新界北部氣溫預料可降至約5度，如地面草溫能降至冰點或以下，該些地方也可能出現結霜現象。

▼12月13日 冷雨夜市區氣溫跌穿13度▼

