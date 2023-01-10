農曆年前氣溫顯著下降　料年廿六僅11度　早上寒冷　打鼓嶺得7度

近日天氣回暖不少，但農曆年前氣溫會顯著下降！天文台預料，一道冷鋒會在星期日橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，本港由年廿四起（15日）氣溫會下降，最低溫15度，到年廿六（17日）早上氣溫更會跌至11度。隨後數日大致天晴，氣溫會稍為回升，年廿八（19日）當日氣溫介乎13度至18度。



▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



本港近日開始下微雨，天文台表示，一道廣闊雲帶正覆蓋廣東沿岸，故本港今早港島及大嶼山錄得數毫米雨量；下午時分會持續多雲，有幾陣雨。吹和緩東至東北風，今晚離岸風勢清勁。

天文台亦預料，一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，廣闊雲帶會繼續覆蓋該區，故未來一兩日仍有幾陣雨。直至周未早晚華南沿岸和暖潮濕，早晚有霧及有一兩陣雨，部分時間有陽光。

天文台預料，一道冷鋒會在星期日橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，農曆年前氣溫或再度顯著下降。本港由年廿四（15日）氣溫急速下降，雖當日下午短暫時間有陽光，惟晚上氣溫會顯著下跌，最低氣溫僅達15度，較前一日氣溫大跌5度。

天文台預料，下周二上午7時部份地區跌穿10度，打鼓嶺錄得7度、石崗只有8度、上水及大埔9度。（天文台網站截圖）

在年廿六（17日）早上，本港氣溫更會跌至11度，當日早上天氣會較為寒冷，上午7時部份地區料跌穿10度，打鼓嶺錄得7度、石崗只有8度、上水及大埔9度，而不少市區氣溫亦只有11至12度。不過，當日晚上氣溫會略有回升，加上隨後數日大致天晴，下周後期氣溫或會稍為回暖，年廿八（19日）氣溫介乎13度18度。

▼12月17日 寒潮下市民添厚衣▼

