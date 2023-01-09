2022天氣｜15日錄得35度或以上破紀錄　寒冷日數比正常少2.2日

根據世界氣象組織的初步評估，2022年可能是全球有紀錄以來第5或第6暖的一年。本港2022年的氣溫亦較正常為高，全年平均氣溫為23.9度。熱夜數目和酷熱天氣日數均為52天，皆是有紀錄以來第2多。



去年共有15日的日最高氣溫為35.0度或以上，更是有紀錄以來最多；反之，全年寒冷天氣日數為13天，較1991年至2020年正常值少2.2天。



▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



+ 1

全年平均氣溫高正常值0.4度 139年來第六暖年份

天文台表示，本港由於7月天氣破紀錄炎熱及9月至11月為最溫暖的秋季，去年的天氣較正常溫暖，全年平均氣溫為23.9度，較1991年至2020年正常值高0.4度，是自1884年有紀錄以來其中一個第6溫暖的年份。全年平均最高氣溫26.7度及平均最低氣溫22.0度，亦是有紀錄以來各自的第5高及其中一個第7高。

熱夜和酷熱天氣日數均52天 歷年第2多

天文台於7月24日錄得全年最高氣溫36.1度，是有紀錄以來其中一個第三高。去年的熱夜數目和酷熱天氣日數均是52天，兩者皆是有紀錄以來第2多。此外，去年共有15日天文台日最高氣溫為35.0度或以上，是有紀錄以來最多。

此外，天文台於2月21日錄得全年最低氣溫7.5度。而全年寒冷天氣日數為13天，較1991年至2020年正常值少2.2天。

▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



雨量及雷暴方面，去年本港的全年雨量為2 205.4毫米，較1991年至2020年正常值2,431.2毫米少約9％。去年內天文台曾發出2次紅色暴雨警告。雷暴日數為25天，亦較以上正常值少約17天。

至於颱風方面，本港去年內有6個熱帶氣旋令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，接近長期年平均。

▼10月31日 3號風球下傍晚天空又紅又紫▼



+ 1

去年全球平均海平面上升至歷史新高

根據世界氣象組織的初步評估，2022年可能是全球有紀錄以來第5或第6暖的一年。去年全球平均海平面繼續上升，創下歷史新高。大部分時間北極海冰覆蓋範圍都低於平均水平，而9月份的全年最低值亦是有衛星紀錄以來的第11低。

去年各類極端天氣事件繼續在全球多處肆虐，當中熱浪、暴風雪、嚴重乾旱、極端降雨引致的嚴重水浸。此外，去年共有27個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海，較長期（1961至2010年）平均的約30個為少。全年有11個熱帶氣旋達到颱風或以上強度，低於長期平均的約15個，當中有3個熱帶氣旋達到超強颱風強度。

天文台在7月暹芭、8月馬鞍及11月尼格吹襲本港期間，發出八號烈風或暴風信號。熱帶氣旋亦在馬達加斯加、莫桑比克、馬拉維、加勒比地區西部和菲律賓帶來的嚴重破壞及重大傷亡。

另外，去年赤道太平洋中部及東部水溫持續低於正常，一次拉尼娜事件於2022年3月形成，並持續了整年。

市民如欲查詢相關資可參考「每月天氣摘要」網頁或「每年天氣概況」網頁