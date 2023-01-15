天文台晚上失守15度、大帽山只2.4度　將軍澳跨灣大橋強風禁人行

寒冷天氣警告及強烈季候風信號現正生效，除將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路今午約3時許因強風封閉，截至今晚9時，天文台總部氣溫跌至攝氏14.7度，大帽山最低氣溫跌至攝氏4度，其後連4度也失守，至晚上11時半更係至2.4度，今日溫差逾14度。



多區氣溫將持續下降，包括現時錄得12度的上水，自動分區天氣預報顯示，在午夜時上水將降至10度，打鼓嶺也會由12度降至9度。天文台預料本港未來兩三日天氣寒冷，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，使用舊式氣體燃料熱水爐，應保持室內空氣流通。



▼1月14日 青馬大橋霧海▼



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▼1月14日 汀九橋霧海▼



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▼1月14日 維港霧海早與晚▼



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今午（15日）3時許，政府的出行易手機應用程序發出天氣警告，指將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路因強風而封閉，提醒在附近的人士改用其他單車徑及行人路前往日出康城及調景嶺。

（香港出行易）

強烈季候風信號傍晚生效 港風力如3號風球

至下午6時45分，天文台發出強烈季候風信號生效，天文台預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，即3號風球風力，陣風間中達烈風程度。如身在當風地方，會受到偏北風的正面吹襲，天文台提醒市民宜將花盆及可能被風吹倒的物件搬入室內。

寒冷天氣警告生效 大帽山一日跌至少14度

另外，天文台在今午4時20分也發出寒冷天氣警告，預料本港未來兩三日天氣寒冷。截至晚上9時許，多區氣溫下降，大帽山氣溫降至全日新低4度，10分鐘後更跌至3.7度，與今日凌晨錄得日全最高17.7度相比，溫差達14度。

據自動分區天氣預報，多區氣溫將持續下降，包括在晚上9時錄得12.2度的上水，在午夜時份將降至10度；打鼓嶺則會由攝氏12度降至攝氏9度。

天文台預測周一早上市區11度

天文台預料明日市區最低氣溫約在攝氏11度左右，新界北部地區及高地會再低幾度。市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。特別是使用舊式氣體燃料熱水爐，需確保室內有大量清新空氣；使用暖爐或暖風機時，也要意消防安全，遠離易燃物件，並避免電力負荷過重。

▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼

