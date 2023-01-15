天文台下午發寒冷天氣警告　明早最低11度　初三續降溫最低13度

今日（15日）為高鐵香港段通車首日，天氣逐漸降溫，過去一日大部份地區都急降7至8度，部份地區亦降溫「雙位數」。天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告。



天文台指，今晚氣溫會進一步下降至最低約13度，部份地區氣溫11度或以下。天文台預報顯示，冬季季候風會在未來兩三日為廣東帶來寒冷及乾燥的天氣，周一（16日）起一連三日市區最低氣溫僅攝氏12或11度，下周一早上多區氣溫更跌至10度或以下，當日早上打鼓嶺更僅得7度。而農曆新年期間，早上天氣仍然清涼，初三最低只得13度。



▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



天文台今日下午4時20分發出寒冷天氣警告，呼籲市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。

東北季候風正影響廣東沿岸。正午時份，本港氣溫普遍較昨日低3至5度，而過去一日，大部份地區溫差達10度，普遍降溫六至七度。天文台表示，本港下午大致多雲乾燥，氣溫顯著下降，晚上市區氣溫降至約13度，新界再低2至3度。

翻查地區天氣預報，今晚11時左右，多區僅12度或11度，青衣、屯門、黃竹坑等6區預測12度，上水、沙田、大埔等8區預測11度，市民需注意保暖。

天文台預測未來兩三日早上寒冷，最低氣溫降至約11度，天色好轉及乾燥 。周一（16日）至周三（18日）一連三日氣溫寒冷，市區最低氣溫為11度，短暫時間有陽光及乾燥，早上天氣寒冷。預測部份地區在早上7時錄得低於11度，青衣、黃竹坑錄得11度、屯門、沙田等錄得10度、上水、大埔僅9度，至於打鼓嶺僅7度。

天文台展望受季候風持續影響，本周後期（即新年期間）廣東沿岸天色大致良好，但早上仍然相當清涼。年廿八（19日）起氣溫回升，市區最低氣溫微升至14度，而初一（22日）至初三（24日）氣溫介乎13至19度，部分時間有陽光及乾燥，早上清涼。