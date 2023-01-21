兔年︱天文台預測年初四氣溫急降至10度　打鼓嶺料低見6度

本港近日氣溫回升，不過天文台預料一道冷鋒會在年初二晚上橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，年初三（24日）及初四（25日）顯著轉冷，風勢頗大。天文台今日（21日）更進一步調低年初四的最低溫預測至只有10度，當日清晨屯門、沙田及將軍澳等多區，氣溫都會於10度以下，打鼓嶺更只得6度。



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天文台表示，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸及南海北部。同時，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響沿岸地區。本港地區今午及今晚將大致多雲。下午短暫時間有陽光，今晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風。

根據天文台九天天氣預報，受偏東氣流影響，農曆年初一廣東沿岸多雲，和暖的氣溫將維持至後年初二（23日），明日（21日）及後日的市區氣溫都會維持在17至22度之間。

天文台預料一道冷鋒會在年初二晚上橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，年初三（24日）及初四（25日）該區顯著轉冷，風勢頗大，年初三最低溫12度，年初四更會低見10度。

根據自動分區天氣預報，年初四多區當日清晨氣溫都會維持於十度以下，而打鼓嶺更只得6度。（天文台網頁）

根據自動分區天氣預報，年初四當日屯門、沙田及將軍澳等多區清晨氣溫都會維持於10度以下，打鼓嶺更只得6度。而下週後期氣溫將會回升，最高溫升至18、19度，但仍然維持清涼。

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