兔年｜季候風來襲氣溫一夜急降　年初四低見11度　上水料錄個位數

本港天氣乍暖還寒，踏入兔年長假期即迎來急凍，受一股偏東氣流影響，明天年三十晚（21日）及年初一（22日）早晚有一兩陣微雨，氣溫回升至最高21度，惟一股東北季候風會在年初二晚上抵達廣東沿岸，一夜前後急降10度，並於隨後一兩日轉冷，天文台再調低天氣預報，其中年初三及年初四分別低見12度及11度，年初四清晨上水及石崗更低見9度，打鼓嶺更降至8度。市民外出拜年時，緊記添衣保暖。

部分打工仔或一併於年初四及年初五請假，連成九天長假期，但踏入下周中後期，天氣持續清涼，意味港人需於凍冰冰天氣下送別一月。



▼1月16日 維園年宵開鑼▼



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天文台表示，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸。此外，華東氣壓正在上升，預料影響廣東沿岸地區的東北季候風會逐漸被一股偏東氣流取代。本港地區今日天氣預測方面，大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光及乾燥。吹和緩東北風，稍後吹清勁東風。

展望除夕及農曆年初一大致多雲，氣溫回升。年初二（23日）晚上氣溫再度下降，天文台再調低九天天氣預報，隨後兩天即年初三（24日）及年初四（25日）氣溫分別低見12度及11度，年初三當日初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，年初四清晨上水及石崗更低見9度，打鼓嶺下降至8度。



踏至下周中後期，天氣繼續清涼，年初六（27日）氣溫稍見回升，俳佪16至20度，隨後兩天逐步降溫，年初八氣溫介乎14至17度。

▼1月14日 青馬大橋及汀九橋霧海▼



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▼1月14日 南方海面平流霧美▼

