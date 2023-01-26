初五開工多區寒冷　天文台料人日再凍過僅得10度　立春回暖至21度

今日（26日）大年初五，打工仔陸續「復工」，多區早上天氣寒冷，上水、荃灣及元朗最低不足10度。天文台預料今日天氣大致多雲，短暫時間有陽光，雖然明日（27日）初年市區13度，但周六（28日）初七「人日」再凍過，市區最低或10度，清晨時新界多區更僅7至9度，到下周六（2月4日）「立春」日氣溫回升至18度以上，最高21度。



▼1月25日大年初四 天氣寒冷不少市民外出都穿上厚衣服▼



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天文台表示，東北季候風正影響華南，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸及南海北部，本港今日大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風。

天文台九天天氣預告。（天文台網頁截圖）

周六初七人日上午打鼓嶺僅7度 石崗8度

天文台展望未來九日天氣，一股乾燥的東北季候風補充會在明日抵達廣東，該區漸轉天晴。周末至下周初沿岸地區早上天氣寒冷，日夜溫差較大，其中在本周六年初七「人日」，氣溫界乎10至17度，上午7時許，部分地區跌穿10度，打鼓嶺僅7度，石崗錄8度，流浮山、上水、大埔、長洲有9度。

天文台分區天氣預報，1月28日上午部份地區不足10度。（天文台網頁截圖）

下周雲量增多 氣溫逐漸回升

天文台預料，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在下周中至後期影響廣東沿岸，該區雲量增多，氣溫逐漸回升，其中在下周六「立春」，氣溫回升至18至21度，大致多雲。