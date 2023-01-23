大年初二｜兔年暫和暖　天文台料初四急凍　多區穿10度有區僅5度

今日（23日）是兔年大年初二，香港未來數日氣溫也如兔仔般上跳下躍。天文台最新九天天氣預報顯示，本港今日氣溫徘徊16至22度，而受強烈東北季候風影響，明日（24日）大年初三「赤口」也有12至17度，但到後日（25日）大年初四即急降到10至15度，多個地區跌穿10度，當中打鼓嶺只有5度，石崗僅6度，上水、大埔得7度。



天文台九天天氣預告。（天文台截圖）

天文台表示，今日廣東沿岸風勢微弱，一道冷鋒將會在華南北部形成，並在晚間橫過沿岸地區。本港今日大致多雲，能見度頗低，下午部分時間有陽光，吹微風，今晚北風逐漸增強，有一兩陣微雨。

大年初四（25日）各區跌穿10度。（天文台截圖）

天文台展望未來數日，本港受強烈東北季候風影響，年初三及年初四華南沿岸地區顯著轉冷，風勢頗大。

根據天文台分區天氣預報，初四上午7時，打鼓嶺跌至5度，石崗僅6度，流浮山、上水、大埔得7度，屯門、沙田、長洲錄8度，赤臘角、坪洲、青衣、西貢、將軍澳亦只有9度。

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天文台又預料，一股乾燥的季候風補充會在本周後期抵達華南，周末期間普遍晴朗，早上寒冷，日夜溫差較大。而一股清勁的偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸，雲量增多。