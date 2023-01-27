強烈東北季候風殺到　料明日急跌至10度　天文台發寒冷天氣警告

天文台預料，一股強烈東北季候風正為廣東內陸帶來寒冷的天氣，預料今日（27日）市區最低溫度將跌至12度，周末兩日（28至29日）更會進一步跌至10度，早晚非常寒冷。天文台中午12時起發出寒冷天氣警告。



▼1月25日大年初四 天氣寒冷不少市民外出都穿上厚衣服▼



+ 5

（天文台截圖）

天文台表示，受強烈東北季候風影響，未來兩三日廣東非常乾燥，早晚寒冷，日夜溫差較大，故在今日中午12時發出寒冷天氣警告，預料未來一兩日市區最低氣溫約在10度左右，新界會再低幾度。

天文台提醒市民要注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通，並要避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。當局又呼籲，若市民認識獨居的長者或慢性病患者，應間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。

▼1月23日大年初二 劉業強為香港向車公求得11號中籤▼



+ 18

勞工處提醒僱主，由於寒冷天氣警告生效，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。僱員要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。

衞生防護中心亦表示，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，在天氣多變溫度驟降時，可誘發嚴重疾病，患者需要多加注意保温。