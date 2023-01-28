天氣凍大帽山今晨一度低見0.9度　明日最低10度　下周中後期回暖

撰文：鄧康翹
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今日（28）大年初七「人日」，寒冷天氣警告及紅色火災危險警告同時生效。受強烈東北季候風影響，正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，天文台指，今早各區最低氣溫介乎9至11度，較昨日低5至6度，大帽山在今晨約7時更錄得低見0.9度，大老山、昂坪4.5度，荃灣及上水等多區只得單位數。明日（29日）天晴乾燥，早上仍然寒冷，市區最低氣溫約10度，新界會再低幾度，但到下周中後期開始回暖，升至最高20度。

▼1月25日　天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼

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天文台表示，受強烈東北季候風影響，為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣。本港今日天晴，非常乾燥，早晚寒冷，日間最高氣溫約16度，多區今晨錄得低溫，其中大帽山低見0.9度。本港今日吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。

今日最低氣溫（天文台網頁截圖）

天文台展望九日天氣，未來一兩日天氣非常乾燥，早晚寒冷，日夜溫差較大。隨著季候風在下週中期稍為緩和，華南氣溫逐漸回升，雲量增多。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下週後期影響廣東沿岸，該區風勢較大。

天文台九天天氣預告。（天文台網頁截圖）

明日（29日）繼續寒冷，氣溫介乎10至17度，天文台預測明早7時許，部分地區跌穿10度，打鼓嶺僅6度，古洞、八鄉錄7度，天水圍、大埔、白石角有8度，西貢、坪洲、將軍澳亦只有9度。

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