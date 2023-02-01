天氣回暖　今午各區氣溫較昨高3度　天文台料元宵節早上清涼有雨

踏入二月，香港從乾燥寒冷天氣回暖，天文台指影響廣東的東北季候風正逐漸緩和，至今日（1日）中午時分本港各區氣溫較昨日（1月31日）高三度左右。天文台預料未來一星期氣溫介乎攝氏16至22度，周五（3日）起有雨，下周日（5日）元宵節大致多雲，早上清涼及有幾陣雨，市民賞花燈務必留意天氣變化，帶備雨具。



▼1月31日 康文署於荃灣公園及北區公園設元宵綵燈展▼



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天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，同時高空擾動會為該區帶來有雨的天氣。隨著高空擾動遠離及偏東氣流緩和，下周初華南沿岸天色較為明朗，早晚有薄霧，預料一股東北季候風會在下周中後期影響華南。

天文台數日前曾發出霜凍警告，今日多區最低氣溫已回升至攝氏12至17度，截至中午12時，各區最高氣溫達20度以上。天文台預測今日下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩偏東風，展望未來兩三日風勢較大，星期五及星期六間中有雨，天氣清涼，下周初雨勢逐漸減弱，天色較為明朗。

至於九天天氣方面，預料氣溫較穩定，介乎攝氏16至22度之間，周五（3日）起開始有雨，吹和緩至清勁的4至5級東風，離岸間中吹6級強風。下周日元宵佳節，料氣溫介乎17至20度，大致多雲，早上清涼及有陣雨。

▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼

