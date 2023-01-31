元宵節｜天文台料周日有幾陣雨　天氣漸回暖　部份地區明高見24度

近日氣溫反覆，曾經連續發出霜凍警告，然後漸見升溫。天文台今（31日）預料，影響華南的東北季候風會在明日繼續緩和，該區氣溫進一步回升，最高氣溫升至21度，而短暫時間亦會有陽光。本港市區部分地區氣溫由周三回升至最高22度，新界地區更會上升至24度。



不過天文台預料，隨後兩三日風勢較大，星期五及星期六有幾陣雨，天氣清涼，直至下週初華南沿岸天色較為明朗。



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早前本港天氣寒冷，天文台更發出霜凍警告，但近日氣溫逐漸回暖。天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東，同時南海北部的一道雲帶正逐漸覆蓋沿岸地區。本港下午部分時間有陽光及乾燥，而今晚則會大致多雲，吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。

明日石崗、上水及打鼓嶺升至24度

根據九天天氣預報，隨著東北季候風在本週中期稍為緩和，明日氣溫進一步回升，短暫時間有陽光，而後日雲量增多，濕度和氣溫均回升，本港市區部分地區如將軍澳及黃竹坑等，氣溫由周三回升至最高22度，新界地區如石崗、上水及打鼓嶺等更會上升至24度。

天文台預料，明日下午兩時部分地區氣溫會上升至24度。（天文台網頁）

周五起又濕又凍

不過，隨著本周後期一股清勁至強風程度的偏東氣流，氣溫將稍為下降，最高氣溫為19度。同時，高空擾動會為該區帶來有雨的天氣，意味著本周五六將會「又濕又凍」。不過，天文台預料，下周初隨著高空擾動遠離，華南沿岸天色較為明朗。

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