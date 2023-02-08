天文台攝得大帽山中午現雲海　周日渣打馬拉松續濕暖　情人節急凍

渣打馬拉松2月12日舉行，天文台最新預測當日市區最高24度，部份地區達27度，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨，沿岸有霧。翌日（13日）晚上冷鋒殺，到2.14情人節會比之一日急跌9度至最低16度。



香港近日天氣回暖，今日中午錄得最高氣溫24度，最低溫維持17度以上，相對濕度介乎70%至90%之間，部份地區出現雲海。天文台預測，本港下午及今晚天氣大致多雲，有一兩陣微雨，展望未來兩三日大致多雲及有薄霧。



近日潮濕溫暖，有利雲海形成，天文台Facebook昨就介紹大帽山雲海攻略，到今日中午，天文台的網絡照相機就拍得大帽山一帶出現薄薄雲海。



本港中午部份地區出現雲海，圖為大帽山情況。（天文台截圖）

本港今日多區氣溫維持17至23度之間。截至中午12時正，流浮山錄得最高氣溫24度，赤鱲角、青衣、石崗、上水亦錄得23度，西貢及橫瀾頂氣溫則在17至19度之間。

天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港下午及今晚天氣大致多雲，有一兩陣微雨，吹清勁東風，離岸間中吹強風，展望未來兩三日大致多雲及有薄霧，星期日及星期一潮濕有霧及溫暖。

本港今天（8日）各區天氣。（天文台截圖）

未來九天天氣。（天文台截圖）

天文台表示，一股偏東氣流會在未來兩三日影響華南沿岸，該區有一兩陣雨及薄霧。受溫暖潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸有霧。預料一道冷鋒會在下星期一晚（13日）至星期二（14日）早上橫過廣東沿岸，該區顯著轉涼，風勢較大。

本港未來五天氣溫回暖，相對濕度維持百分之80至100之間。明天（9日）最低氣溫達18度，大致多雲，有一兩陣微雨，晚上有薄霧。

下周日（12日）為一年一度的渣打馬拉松，當日吹東至東南風3至4級，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨，沿岸有霧，氣溫介乎20至24度，流浮山、石崗、上水、打鼓嶺等最高氣溫更達27度；周一（13日）最高氣溫升至25度，早晚沿岸有霧。

下周二起，天氣顯著轉涼，相對濕度亦下降。情人節當天大致多雲，初時有一兩陣雨，沿岸有霧，最低氣溫跌至16度，打鼓嶺氣溫再低兩度。下周三（15日）最低氣溫亦再跌兩度至14度，早上相當清涼，部分時間有陽光。直至下周五（17日）之前，本港氣溫維持19度以下。

今日潮濕溫暖有利雲海形成，天文台Facebook昨就介紹大帽山雲海攻略，表示雲海形成很多時與逆溫層有關，並解釋一般而言，氣溫會隨著高度降低，但若去到某個高度氣溫不跌反升，就叫逆溫層。當逆雲層出現，雲層會較難向高空發展，大家就可能見到一層層的雲海。在中午，天文台的網絡照相機就拍得大帽山一帶出現薄薄雲海。