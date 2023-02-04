立春有雨　元宵節後天氣回暖　2.12渣打馬拉松天文台預料多雲

近日天氣轉涼，天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，今日（4日）「立春」正午時分有幾陣雨，本港各區氣溫普遍較昨日低一至兩度，同時，一道雲帶正覆蓋該區。



明日元宵節同樣仍有幾陣雨，天文台預料，隨著偏東氣流緩和，下週初廣東沿岸天色較為明朗，天氣和暖，下周二（7日）最高氣溫達23度，但會早晚有薄霧，惟預料東北季候風會在下週中後期影響華南，本港雲量較多，下周五（10日）更有幾陣雨。



▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼



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近日天氣逐漸轉涼，天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，故今日（4日）「立春」本港各區氣溫普遍較昨日低一至兩度，預料最低氣溫更只有16度。同時，一道雲帶正覆蓋該區，本港今日多雲，會有幾陣雨，吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

據香港九天天氣預報，天文台預料偏東氣流會在明日，即元宵節當日繼續影響廣東沿岸，而一道雲帶亦會覆蓋該區，當日仍有幾陣雨。不過，隨著偏東氣流緩和，下週下周一及周二（6及7日）日間和暖，天色亦較為明朗，惟早晚有薄霧。

天文台亦預料東北季候風會在下週中後期影響華南，該區雲量較多。之前因疫情再度停辦的渣打馬拉松在2月12日復辦，受東北季候風影響，天文台預料當日大致多雲，氣溫介乎18至22度，濕度為70至85%。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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