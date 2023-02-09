周日渣打馬拉松溫暖潮濕　或不利跑手發揮　情人節有冷鋒殺到

本港近日天氣溫暖潮濕，截至今早（9日）11時，多區錄得攝氏20度或以上，大部份分區相對溫濕度高逾80%，其中將軍澳更高達90%。



天文台預測，本港未來一兩日受一股偏東氣流影響，會有一兩陣雨，隨著偏東氣流逐漸被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代，周末至下周初有霧。在渣打馬拉松舉行當日、即周日（12日），相對濕度達80至100%，氣溫介乎攝氏20至24度，溫暖潮濕的天氣或不利選手們發揮。



天文台續指，預料下周二（14日）、即情人節的早上有一道冷鋒橫過廣東沿岸，本港將顯著轉涼，最低氣溫將回落至攝氏16度，且風勢較大，吹4至5級北至東北風。隨後受乾燥的大陸氣流影響，下周中後期華南地區天色好轉。



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天文台表示，今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，有一兩陣微雨，晚間會有薄霧。截至今早（9日）11時，多區錄得攝氏20度或以上，包括深水埗、屯門、黃竹坑、濕地公園等，其中流浮山氣溫更達攝氏24.4度。而大部份分區相對溫濕度均高逾80%，其中將軍澳更高達90%。

九天天氣預報（天文台）

天文台預測，本港未來一兩日（10及11日）受一股偏東氣流影響，會有一兩陣雨，氣溫介乎攝氏19至23度。

隨著偏東氣流逐漸被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代，周日（12日）至下周初有霧。在渣打馬拉松舉行當日、即周日（12日），大致多雲及有霧，早晚有一兩陣雨，短暫時間有陽光，相對濕度達80至100%，氣溫介乎攝氏20至24度，溫暖潮濕的天氣或不利選手們發揮。

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至下周二（14日）、即情人節的早上，天文台預料一道冷鋒會橫過廣東沿岸，本港天氣顯著轉涼，風勢較大。情人節當日的最低氣溫將回落至攝氏16度，大致多雲，初時有幾陣雨及有霧。

在下周三（15日），最低氣溫會進一步降至攝氏14度，但在較乾燥的大陸氣流影響下，華南地區天色好轉，相對濕度由周二的65至95%回落至50至75%。而下周四及五（16及17日）開始，氣溫回升至介乎攝氏15至19度，至下周六（18日）氣溫將再上升一度，介乎攝氏16至20度。