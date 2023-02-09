渣打馬拉松｜跑手遇上又濕又熱天氣如何應對？中醫教路兩招助發揮

渣打香港馬拉松將於下周日(12日)舉行，相信跑手們都期待已久，並整裝待發，而傷患與天氣都是影響跑手臨場發揮的「敵人」。適逢下周日天氣既潮濕且和暖，容易影表現甚至受傷，浸會大學中醫教授就向跑手提供兩大方法，助跑手從內到外裝備自己，提防濕熱天氣，用最好的狀態踏上賽道。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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渣打香港馬拉松2022在下周日(12日)舉行，天文台預測當日最高氣溫有24度，相對濕度介乎80%至100%，可說是潮濕而和暖。浸大中醫藥學院臨床部助理教授周志豪表示，冬春交接間的濕熱，會令人體出現濕邪，容易傷陽氣，「會影響脾胃，容易肚痾，又成日覺得好攰。」

周指，近日多早上較清涼，但下午又較和暖，一冷一熱下再出汗就容易感冒，而且寒氣令人脾虛，濕氣散不到，同時亦令人容易關節痛，「特別跑手練習，就更易覺得關節好緊，容易受傷。」

兩湯水健脾袪濕補陽氣 先從「食」補內在

那跑手們該如何應對？周建議可有食療和穴位按摩兩個方法，從外到內作舒緩。首先是食方面，推介兩款涼茶，分別是清補涼及五花茶，前者可健脾袪濕，「脾的血氣好，陽氣就充足，亦不會濕熱。」他指可用薏米、沙參、玉竹等藥材煲清補涼飲用，可以補充蛋白質，同時又不會太多澱粉，適合要減糖又想增加蛋白質的跑手們。

清補涼材料：

湯水如「清保涼」，淮山15克，蓮子10克，炒芡實10克，百合10克，生熟薏米各20克，北沙參10克，玉竹10克，圓肉1-2粒 ，蜜棗3-4粒 （一人份量 ）

可加瘦肉，煲煮時間不超2小時。



舒緩疼痛可用外敷湯水，將材料煲3至4碗水，煮沸後倒出，用毛巾或敷料浸泡，再敷在腳上肌肉或膝部，直至毛巾上的水涼為止。。(余俊亮攝)

五花茶同樣都可補陽氣健脾，可用金銀花、菊花、槐花、木棉花和雞蛋花五種花煲成。可針對三焦濕困，表昏朦、口乾、大便爛等，藥性微涼，同花類特性輕清，不阻礙陽氣運作。不過周提醒，有蠶豆症可剔除金銀花，改為厚朴花。如果服後容易肚瀉，可加3至4片生薑。

周提醒，跑手們應減少進食「生冷嘢」及酸性食物或飲料，如果要飲用酸性運動飲品亦可以，可用特定食品如涼茶疏通肝氣，減少酸氣影響肝臟。

按手臂穴位舒緩腳痛 比賽前及中途可即按

到比賽前一晚，如果太緊張而失眠，周建議跑手們可按頭部四個穴位，包括在額部，兩眉頭之中間的印堂穴；在兩眼外側，一般人較熟悉的太陽穴；頭額正中線上，再沿髮線掃下的神庭穴；以及在頭頂，俗稱「天靈蓋」的百會穴。每個穴位打圈輕按15至20次，「重點係放鬆自己，瞓得著就得，唔一定要按足。」

比賽當日，若比賽中途如遇胸口或腹痛，甚至腳部痛楚，周指，可按穴位即時舒緩。首先處理最大負荷的腳部痛楚，可按手前臂的內關穴，位於手腕橫紋上2寸，可舒緩腳部長肌腱，「如果膝頭痛，附近的手肘位都可輕按。」可以拇指按壓，酸脹為度，雙手各一穴，視乎情況左右交替按壓。

比賽中途除腳痛，可能因氣促或橫隔膜抽筋而不適。周指，可按於胸部正中線平第四肋間隙處，約當兩乳頭之間的膻中穴；位於上腹部正中線，肚臍對上4寸的中脘穴；位於頸前正中線，胸骨上窩中央的天突穴。他提醒按中脘穴時，雙手左右交替，同樣以拇指羅紋面按壓，酸脹為度。「當然以上都係暫時舒緩，如果太痛就記得要停低搵醫療人員協助。」

比賽後可按腳 輔以外敷用湯水

辛苦完成長途賽，雙腳已疲憊不已。周指，可以由別人幫助按腳的穴位，例如小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一隻手指位的足三里穴；以及在大腿底的膕繩肌正中點的委中穴，與平常運動後按摩相類似。

除了按摩，更有外敷用湯水，可用以下材料煲3至4碗水，煮沸後倒出，用毛巾或敷料浸泡，再敷在腳上肌肉或膝部，直至毛巾上的水涼為止。

外敷用湯水材料：

桃仁10克、 紅花8克、木瓜20克、 桑枝20克、 半楓荷15克、 赤芍10克 、毛冬青15克、 丹參15克。



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