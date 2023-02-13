冷鋒今晚殺到急降溫　明最低15度　星期三續降溫僅13度

天文台表示，預測一股冷鋒將於今晚抵達廣東沿岸，周二情人節(14日)顯著轉涼，市區最低氣溫跌至15度，較今日中午時分普遍地區錄得逾25度或以上相比，一夜間急跌10度。天文台預測，星期三(15日)早上市區最低氣溫更有機會跌至13度。



本港今日（13日）下午短暫時間有陽光，沿岸有霧。吹輕微至和緩東風，今晚轉吹和緩北風及有一兩陣雨。下午4時，新界部分地區更有機會上升至29度。



▼1月28日 年初七「人日」天氣寒冷▼



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本港今日天氣溫暖，早上普遍地區繼續濃霧遮蓋，能見度極低。天文台預測，位於廣東北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，並會在今晚抵達廣東沿岸，明日該區顯著轉涼。情人節市區最低氣溫跌至15度。而星期三「觀音借庫」(15日)早上，市區最低氣溫更有機會跌至13度，打鼓嶺更跌至11度。

天文台預測，受其相關的乾燥東北季候風影響，隨後兩三日華南沿岸天色大致良好，風勢較大。預料相對濕度稍為回落至介乎50%-70%，再度迎來乾燥天氣。

▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼



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天文台預測今日下午短暫時間有陽光，據天文台自動分區天氣預報顯示，在下午4時，新界部分地區如石崗，上水等地氣溫有機會上升至29度。沿岸有霧。吹輕微至和緩東風，本港今晚轉吹和緩北風及有一兩陣雨。

天文台預計周末（18日）氣溫稍升，維持17至21度之間；星期日（19日）仍在廿四節氣之中的「雨水」，當天大致多雲，短暫時間有陽光，氣溫18至22度，相對濕度70%至90%，顯著降雨概率預報為低。