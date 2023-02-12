冷鋒前後溫差10度　天文台預測周一市區26度　周二情人節凍至16度

本港近日天氣轉濕回暖，天文台預測，廣東沿岸明日（13日，星期一）仍然潮濕有霧，市區最高氣溫升至26度，上水更將達30度，未來兩天最高濕度達100%。一道冷鋒會於星期二情人節（14日）早上橫過襲港，有望紓緩濕焗天氣，預測市區氣溫介乎16至21度之間，即一夜間跌10度。



本港今日（12日）大部份時間處於濃霧中，下午短暫時間有陽光，橫瀾島能見度曾降至約200米，吹和緩偏東風，漸轉吹東南風，截至下午5時，新界部分地區氣溫上升至24度或以上。



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本港近日天氣潮濕，天文台指，一股潮濕的偏東氣流正為廣東沿岸帶來有霧的天氣，本港下午橫瀾島的能見度降至200米左右，新界部分地區氣溫上升至24度或以上。截至今日下午5時20分，位於天水圍的濕地公園錄得25.1度，流浮山、元朗公園、石崗、上水，均錄得24度以上。天文台預測，本港今晚大致多雲，有霧及一兩陣微雨。

本港今日新界部分地區氣溫上升至24度或以上。（天文台截圖）

冷鋒情人節早上橫過廣東沿岸

天文台指廣東沿岸明日仍然潮濕有霧，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎20至26度，相對濕度介乎80%至100%，吹輕微至和緩東至東南風。不過一道冷鋒會在明日（13日）於華南北部形成，並在星期二情人節（14日）早上橫過廣東沿岸，該區顯著轉涼，受其相關的乾燥東北季候風影響，隨後兩三日華南沿岸天色大致良好，風勢較大。

天文台預測情人節當天北風增強，氣溫顯著下降，市區降至最低16，即比周一最高回落10度，相對濕度維持65%至100%。

天文台自動分區天氣預報顯示，新界區周一再高數度，當中預測上水及石崗下午3時將達30度，而打鼓嶺及流浮山也料升至29度。不過在冷鋒過後，預測上水周二早上11時降至16度、石崗18度，一夜間分別下跌14及12度，溫差料比市區為大。

本港未來九天天氣。（天文台截圖）

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「觀音借庫」當天星期三（15日）最低氣溫跌至14度，早上相當清涼，隨後一兩日部分時間有陽光。周末（18日）氣溫稍升，維持17至21度之間；星期日（19日）仍在廿四節氣之中的「雨水」，當天大致多雲，短暫時間有陽光，氣溫18至22度，相對濕度70%至90%，顯著降雨概率預報為低。

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