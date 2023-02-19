天文台錄26.6度成最熱「雨水」　菲律賓以東海域有低壓區發展

今日（19日）是二十四節氣中的「雨水」，代表雨水將會增多，天文台總部下午錄得最高氣溫26.6度，是1884年有紀錄以來最熱「雨水」，九龍城更達30度。另外，天文台指位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展，並在未來一兩日大致移向呂宋以東一帶。



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打破1998年「雨水」氣溫紀錄

天文台表示，今日總部最高氣溫錄得26.6度，打破1998年2月19日「雨水」26度的紀錄，成1884年有紀錄以來最熱的「雨水」。當中九龍城更錄得30.3度高溫，新界多區也有29度。

2月19日天文台總部錄得26.6度，打破歷年「雨水」氣溫紀錄。(天文台Facebook圖片）

清勁至強風程度東北風帶來晴朗及乾燥天氣

天文台預料明日天氣乾燥，早晚稍涼，日間部份時間有陽光，氣溫介乎17至23度，吹和緩偏北風，明晚轉吹清勁東風，離岸間中吹強風。隨後兩三日天晴乾燥，早上清涼，星期二及星期三風勢頗大。

根據九天天氣預報，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來大致晴朗及乾燥的天氣，未來九日都會天晴或部份時間有陽光，另外風勢將會頗大，早上清涼；季候風會在本周後期稍為緩和，而一股季候風補充會在周末期間再度為華南帶來較涼的天氣。

路徑概率顯示菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日採取偏北路徑，大致移向呂宋以東一帶。（天文台）

預測低壓區移向呂宋以東一帶

此外，位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展，路徑概率顯示菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日採取偏北路徑，大致移向呂宋以東一帶，不會進入南中國海，預料會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

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