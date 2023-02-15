氣溫過山車　天文台今錄得最低13度　預測下周日升至24度

天文台今早錄得市區氣溫跌至13.1度，不過寒風過後天氣開始回暖，天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸帶來大致晴朗及乾燥的天氣，未來一兩日廣東沿岸天色普遍晴朗，氣溫顯著上升，連日有太陽，至下周日（19日）氣溫更升至24度，石崗氣溫高見29度，上水亦預料升至28度。



不過，季候風補充會在下週初至中期影響華南沿岸，該區風勢較大，惟氣溫未有顯著下降，最低氣溫為16度，但早上會較為清涼。



▼2月14日 情人節發出寒冷天氣警告▼



+ 5

天氣昨晚急速轉涼後回暖，天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸帶來大致晴朗及乾燥的天氣，故今日正午時分，本港各區的相對濕度普遍下降至百分之六十以下，至下午大致天晴及乾燥。今晚部分時間多雲，吹和緩至清勁東北風，稍後離岸間中吹強風。

根據九天天氣預報，天文台預料，受乾燥的東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸天色普遍晴朗，而季候風會在週末期間稍為緩和，沿岸地區氣溫回升，至下周日（19日）部分時間有陽光。日間乾燥，濕度界乎60至85%。天文台預料，當日最高氣溫至24度，當日下午六時石崗氣溫更會升至29度，上水亦會錄得28度的高溫。

天文台預料，當日最高氣溫至24度，當日下午六時石崗氣溫更會升至29度，上水亦會錄得28度的高溫。（天文台網站）

天文台預料，季候風補充會在下週初至中期影響華南沿岸，該區風勢較大，早上清涼，不過日間大致天晴，日間乾燥，濕度界乎55至80%，吹東至東北風4級。

▼1月27日 嘉道理農場梅花燦爛盛放▼

